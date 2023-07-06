фото: "Энгельс Онлайн"

В Энгельсе трое молодых людей ночью сожгли автомобили. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 6 июля, в городском сообществе «Энгельс Онлайн» появилась публикация о сожженных неизвестными вандалами автомобилях. Пострадавшие автомобили были припаркованы во дворе дома №6 по улице Тельмана.

На фотографиях, которые вероятнее всего были сделаны с камер наблюдения, удалось запечатлеть двух молодых людей и девушку, которые терлись у автомобилей. На одной из фото молодой человек разбивает окно припаркованной ВАЗ-2107.

Один из жильцов поделился видеозаписью, на которой видно, что трое молодых людей выписывают стекло припаркованной «Оки», затем садятся в нее, сидят некоторое время и уходят. На следующих кадрах видно зарево пожара вдалеке.

В комментариях одна из пользователей по имени Татьяна пояснила, что сожженная «семерка» принадлежит ее семье. У нее двое маленьких детей. По словам женщины, заявление в полицию уже написано.