Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Калининском районе доставленный в больницу без сознания 47-летний мужчина скончался. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным, трагедия произошла 5 июля в селе Колокольцовка Калининского района. Днем в ГУЗ СО «Калининская районная больница» доставили мужчину в бессознательном состоянии. Несмотря на оказанную медиками помощь, потерпевший скончался.

Осмотр места происшествия провели следователи СК совместно с судебно-медицинским экспертом. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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