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Саратовская область попала в список регионов РФ с низкой рождаемостью. Об этом в ходе своего выступления заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужно, в том числе силами регионов, разрабатывать дополнительные меры поддержки, — сказала Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

По ее словам, крайне низкий уровень рождаемости фиксируется в таких регионах России как Саратовская, Ленинградская, Смоленская, Рязанская, Владимирская, Пензенская, Орловская, Тамбовская области, а также Республика Мордовия.

Для оценки ситуации проведено сплошное исследование с использованием данных Росстата. В частности, анализировались демографический и социально-экономический потенциалы, а также репродуктивные установки.

Между тем, Саратовская область по итогам первого квартала 2023 года стала пятой в ПФО по убыли населения.

В то же время в июне 2023 в России родилось меньше детей, чем в любом другом июне с 1991 года.