В Александрово-Гайском районе пропал без вести пенсионер с потерей памяти

Фото: Лиза Алерт

В Саратовской области пропал без вести 74-летний Даулеткали Бисахаев. О начале поисков объявил отряд «Лиза Алерт».

По сведениям волонтеров, в понедельник, 3 июля, он вышел из собственного дома в селе Александров Гай. После этого Бисахаева никто не видел. Приметы мужчины: рост 162 сантиметра, темные волосы с сединой, серо-голубые глаза. На пропавшем надеты футболка черного цвета, клетчатые брюки, черные шлепки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Даулеткали Бисахаева, просят обращаться по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.