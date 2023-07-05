В Балаково реконструируют мемориал Героям, погибшим в локальных войнах

Фото: телеграм-канал Сергей Грачев

В городе Балаково реконструируют мемориал Героям, погибшим в локальных войнах. С инициативой замены памятных плит к местному руководству обратился руководитель Боевого братства Михаил Усталов.

По его замыслу у мемориала будут усановлены плиты большего размера. Это позволит занести на него имена погибших в СВО балаковцев.

Глава МО Сергей Грачев поддержал предложение Михаила Усталова и поручил архитектурному отделу подготовить несколько эскизных проектов реконструкции объекта. Представленные варианты будут рассмотрены через неделю. Реконструкцию мемориала планируется провести до конца этого года.