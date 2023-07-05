фото: Комитет культурного наследия региона

В Саратове дом с бюстами Пушкина и Мицкевича признан объектом культурного наследия. Об этом сообщает Комитет культурного наследия региона.

Объектом культурного наследия муниципального значения признан памятник, который находится в Саратове на улице Советской, 30/32. Как отмечают эксперты, в начале мая 1909 года вдова коллежского асессора Наталья Федоровна Силуамова и дворянин Александр Николаевич Вольский совершили акт купли-продажи дворового места. Новый собственник был крупным судейским чиновником. К 1910 году он выстроил на приобретенном месте двухэтажный дом.

Александр Николаевич был вдохновлен домом владельца русского книжного магазина Всеволода Истомина в Варшаве. Потому на фасаде собственного здания в глубоких круглых нишах установил бюсты поэта Александра Пушкина и писателя Адама Мицкевича.

Впоследствии Вольский продал дом знаменитому хирургу, профессору Саратовского университета по кафедре госпитальной хирургии Сергею Ивановичу Спасокукоцкому, который после событий 1918 года приложил немало усилий, чтобы сохранить его и поселить учёных медиков. В нем жили профессор, ректор Саратовского университета Петр Заболотнов, профессор Федор Китаев и многие другие.

В 1950-ые годы здание было надстроено двумя этажами, а также сделана пристройка в 4 этажа, а с 1959 года дом снова заселили саратовские семьи.