фото: телеграм-канал Лады Мокроусовой

Лада Мокроусова пообещала открыть Горпарк к концу следующей недели. Об этом стало известно сегодня, 4 июля, в ходе оперативное совещания в администрации города Саратова.

По словам мэра, 6 июня представителями арендатора подали в администрацию документы на снос и опиловку деревьев, комиссия обследовала территорию. В настоящее время арендатором парка проводятся работы по выданным разрешениям.

— К концу следующей недели по согласованию с администрацией парка любимое место отдыха саратовцев будет открыто, — утверждает чиновница.

Горпарк закрыт с 9 мая после несчастного случая.