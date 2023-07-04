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НовостиОбщество4 июля 2023 8:59

Лада Мокроусова пообещала открыть Горпарк к концу следующей недели

Горпарк закрыт с 9 мая после несчастного случая
Евгений Бадиков
фото: телеграм-канал Лады Мокроусовой

фото: телеграм-канал Лады Мокроусовой

Лада Мокроусова пообещала открыть Горпарк к концу следующей недели. Об этом стало известно сегодня, 4 июля, в ходе оперативное совещания в администрации города Саратова.

По словам мэра, 6 июня представителями арендатора подали в администрацию документы на снос и опиловку деревьев, комиссия обследовала территорию. В настоящее время арендатором парка проводятся работы по выданным разрешениям.

— К концу следующей недели по согласованию с администрацией парка любимое место отдыха саратовцев будет открыто, — утверждает чиновница.

Горпарк закрыт с 9 мая после несчастного случая.