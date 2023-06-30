Сергей Захарин назначен главным режиссером Саратовского ТЮЗа

Фото: Саратовский театральный институт

Новым главным режиссером Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева стал Сергей Захарин. Руководителя сегодня представили труппе на общем собрании.

Великолепный Озрик из «Гамлета», Гарри из «Лучших дней нашей жизни» Саратовского академического театра драмы, Захарин вернулся к корням. Он является выпускником Саратовского театрального института (мастерская Антона Кузнецова, Игоря и Любови Баголей. В качестве режиссера Сергей Захарин поставил на Малой сцене театра драмы имени И.А. Слонова «путешествие в детство» - спектакль Розовый бантик.

В 2014 году Захарин окончил режиссерское отделение РАТИ-ГИТИС. На его счету 30 режиссерских работ, в 50 он выступил режиссером по пластике.

В Саратовском ТЮЗе Захарин стал режиссером по пластике одной из ярких детских премьер завершившегося сезона – «Рони, дочь разбойника» (реж. Сергей Агафонов).

- Для меня большая честь стать частью огромной профессиональной команды Саратовского ТЮЗа, первого в мире театра, предназначенного для юных зрителей, – комментирует свое назначение Сергей Захарин. – Помимо хореографического, актерского и режиссерского образования у меня есть диплом педагога, поэтому считаю одной из важнейших задач развитие, воспитание, образование молодого поколения нашей страны. И Саратовский театр юного зрителя – лучшее место для реализации этих планов. Театр для детей – это своеобразная школа, где Ребенок учится выражать свои эмоции, развивать воображение, различать Добро и Зло. Театр учит понимать людей и учит понимать себя.