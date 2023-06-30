Уроженка Саратова победила в конкурсе «Мисс Москва»-2023

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
25-летняя модель и телеведущая из Саратова Ангелина Бреженская одержала победу в конкурсе «Мисс Москва»-2023.
Девушка является выпускницей факультета экономики Российской академии народного хозяйства. Ангелина – обладательница приза зрительских симпатий на конкурсе «Красавица Саратова».
«Мисс Москва» в будущем видит себя занимающейся общественно-полезным делом и призналась, что постарается стать примером для подрастающего поколения.
26 октября в Сочи Ангелина Бреженская представит столицу на фестивале «Краса России».