Уроженка Саратова победила в конкурсе «Мисс Москва»-2023

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25-летняя модель и телеведущая из Саратова Ангелина Бреженская одержала победу в конкурсе «Мисс Москва»-2023.

Девушка является выпускницей факультета экономики Российской академии народного хозяйства. Ангелина – обладательница приза зрительских симпатий на конкурсе «Красавица Саратова».

«Мисс Москва» в будущем видит себя занимающейся общественно-полезным делом и призналась, что постарается стать примером для подрастающего поколения.

26 октября в Сочи Ангелина Бреженская представит столицу на фестивале «Краса России».