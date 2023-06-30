Фото: Телеграм-канал "ЧП-Саратов"

В Петровском районе ночью фура насмерть сбила 52-летнего пешехода. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.

По предварительным данным, ДТП произошло на трассе недалеко от села Озерки. В 0.35 45-летний водитель за рулем грузовика Volvo с полуприцепом Schmitz сбил мужчину.

От полученных травм 52-летний пешеход скончался на месте. Все обстоятельства и личность погибшего устанавливаются.

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