Саратов поставит Турции косметику, консервы и оборудование для фасовки

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

Саратов расширил товаро-экономическое сотрудничество с Турецкой Республикой. Это стало итого бизнес-миссии компаний региона в Стамбул.

Поездка была организована региональным Центром поддержки экспорта при содействии минэкономразвития области в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В результате было достигнуто несколько договоренностей. Компании Стамбула планируют закупить линию розлива для парфюмерной продукции, упаковочную и тубонаполнительную машины у саратовского производителя.

Предприятие-изготовитель натуральных косметических средств из нашего региона договорилось с турецкими партнерами о заключении экспортного контракта на поставку пробной партии продукции. Кроме этого началась проработка вопроса об организации экспортных поставок кремов;

Саратовский производитель овощных и рыбных консервов пришел к соглашению о поставке в Турцию своей продукции.