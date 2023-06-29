Житель Энгельса перевел мошенникам 8 миллионов рублей

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41-летний жителя города Энгельс стал очередной жертвой дистанционных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В заявлении обманутый изложил, что ему позвонил «финансовый консультант» и предложил заработать на инвестировании. Инкогнито дал совет скачать на телефон мобильное приложение. После этого энгельсит взял кредит в нескольких банках на общую сумму свыше восьми миллионов рублей и перечислил на счета собеседника. Попытки дозвониться «консультанту» о том, что перевод совершен, оказались тщетными.

Возбуждено уголовное дело.