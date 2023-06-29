Сергей Филипенко Фото: Александр Уриевский

Прокурор Саратовской области: 2 тысячи чиновников уличены в предоставлении неполных сведений о доходе и имуществе. Об этом Сергей Филипенко рассказал сегодня, 29 июня, в ходе депутатских слушаний в Саратовской областной Думе

Согласно докладу прокурора, в Саратовской области за последние полтора года 2000 граждан работающих в органах власти и местного самоуправления, были уличены в предоставлении неполных или недостоверных сведений о доходах и имуществе.

Сергей Филипенко заявил, что к кадровикам возникает много вопросов, так как зачастую данные о родственника чиновников не актуализированы, нередки случаи прием на работу в муниципальные органы близких родственников, в том числе и замещение должностей.

В министерствах цифрового развития и связи, молодежной политики и спорта региона было выявлено нарушение запрета на участие в органах управления организаций, предоставление подложных документов об образовании.