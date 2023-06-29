Фото: Телеграм-канал "Минздрав Саратовской области"

Жители Пугачева Саратовской области прошли диспансеризацию в «Поезде здоровья». Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Обследование проводилось в двух лечебно-диагностических комплексах. Любой желающий мог пройти консультацию у врача-эндокринолога, кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга. У жителей была возможность измерить давление, сделать электрокардиограмму, экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, а также измерить показатель насыщения организма кислородом.

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, специалисты приняли 140 человек. 42 жителя приглашены на плановую госпитализацию.

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