Фото: Телеграм-канал администрации Базарно-Карабулакского района

В Базарном-Карабулаке ушла из жизни 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает пресс-служба районной администрации.

Елизавета Акимовна Сурьянинова была последним ветераном ВОВ в муниципалитете. За годы войны женщина заслужила награду орденом Отечественной войны II степени, а также медалями Жукова.

Прощание с Сурьяниновой состоится завтра, в 12.00 в Базарном Карабулаке около дома ветерана по адресу улица Льва Толстого,3.

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