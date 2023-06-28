Фото: Телеграм-канал Лада Мокроусова

Лада Мокроусова 1 июля проведет прием для участников спецоперации и их семей. Об этом мэр Саратова сообщила в своем Телеграм-канале.

В ходе встречи граждане смогут задать волнующие их вопросы и оперативно получить необходимую помощь. Запись на прием проведут в четверг, 29 июня с 9.00 до 18.00 в приемной по работе с обращениями граждан администрации Саратова по телефону 23-61-68.

Такие встречи проводятся регулярно по поручения губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

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