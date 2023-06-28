Индекс промпроизводства Саратовской области составил 107 процентов к концу мая

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

В Саратовской области индекс промышленного производства по итогам мая составил 107 в сравнении с прошлогодними цифрами аналогичного периода. Об этом сообщила пресс-служба профильного министерства.

В обрабатывающих производствах рост достиг 112,1%.

Удвоился выпуск неметаллической минеральной продукции вырос более чем в 2 раза. Производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось на 72,9%, в том числе, за счет балаковских производителей деталей и автокомпонентов; транспортных средств - на 63,8% (большой частью благодаря предприятиям Энгельса). ИПП местных фабрик специальной и бытовой одежды показал рост на 40%.

Также положительная динамика наблюдалась по мебели, электрооборудованию, текстильным изделиям, химическим веществам, фармацевтике.