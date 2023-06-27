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НовостиОбщество27 июня 2023 10:28

Рядом с мусорными площадками установят видеокамеры на 1 миллион рублей в Саратове

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратове началась борьба с нарушением законодательства, регламентирующего выброс мусора жителями. О методах рассказала мэр Лада Мокроусова.

Глава администрации сообщила, что на мусорных площадках в ближайшее время будут установлены видеокамеры. По ним можно будет отследить, если к мусорным бакам подвозят крупногабаритные отходы, а также интенсивность работы коммунальщиков.

На приобретение и установку камер выделен 1 миллион рублей. Штрафы за нарушения, совершенные физлицами, составят 5 тысяч рублей, должностными – до 20 тысяч рублей, юридическими - 50 тысяч рублей.