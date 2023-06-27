Бусаргин и Лещенко обсудили благоустройство Шихан

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Состоялась встреча губернатора Романа Бусаргина и главы города Шиханы Антона Лещенко. Стороны обсудили реализацию государственных и областных программ в муниципалитете.

В 2022 году Шиханы в первый раз выиграли федеральный конкурс по благоустройству малых городов и получили грант в 70 миллионов рублей на проект «Я – патриот». Он позволит благоустроить городской парк с прудом за 2023 год.

Региональный бюджет позволит заменить кровлю на детском саду №1, отремонтировать школу и школьный спортзал в МО.

Кроме этого губернатор поручил подготовить теплоисточники города к началу отопительного сезона.