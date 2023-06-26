Фото: Архив КП

Директора саратовской школы оштрафовали за сломанный палец первоклассника. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 20 марта в школе №78 Заводского района. По словам мамы ребенка, на перемене между одноклассниками произошел конфликт. Два мальчика неоднократно закрывали ее сына в туалете, в результате чего ребенок получил перелом, прищемив палец дверью.

По данным прокуратуры, «школа не обеспечила соблюдение необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся, в том числе должностным лицом не обеспечены безопасные условия обучения детей».

В итоге, директора школы признали виновной. Суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей.

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