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НовостиОбщество26 июня 2023 9:41

Бусаргин потребовал ответа о точной дате открытия Горпарка в Саратове

Елена Маркелова
Горпарк остается закрытым с 9 мая

Горпарк остается закрытым с 9 мая

Фото: Елена Маркелова

Губернатор Роман Бусаргин поручил ответственным лицам в течение недели определиться с датой открытия Городского парка в Саратове. Такое задание глава региона дал в ходе постоянно-действующего совещания.

Чиновнику рассказали о работе в любимом месте отдыха горожан специальной комиссии. Она определяет состояние каждого дерева после случившейся здесь в мае трагедии. Из-за особо охраняемого статуса территории процесс изучения зеленых насаждений затянулся.

Роман Бусаргин поручил по необходимости, для ускорения процесса, задействовать в работе сотрудников лесничеств области.