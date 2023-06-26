Бусаргин потребовал ответа о точной дате открытия Горпарка в Саратове

Горпарк остается закрытым с 9 мая Фото: Елена Маркелова

Губернатор Роман Бусаргин поручил ответственным лицам в течение недели определиться с датой открытия Городского парка в Саратове. Такое задание глава региона дал в ходе постоянно-действующего совещания.

Чиновнику рассказали о работе в любимом месте отдыха горожан специальной комиссии. Она определяет состояние каждого дерева после случившейся здесь в мае трагедии. Из-за особо охраняемого статуса территории процесс изучения зеленых насаждений затянулся.

Роман Бусаргин поручил по необходимости, для ускорения процесса, задействовать в работе сотрудников лесничеств области.