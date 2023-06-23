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НовостиОбщество23 июня 2023 9:01

«Поезд здоровья» посетил Озинский район

124 человека смогли проверить свое здоровье
Евгений Бадиков
Фото: пресс-служба регионального минздрава

Фото: пресс-служба регионального минздрава

«Поезд здоровья» посетил Озинский район. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В Озинский район прибыл «Поезд здоровья», жителей поселка приняли терапевт, невролог, сосудистый хирург, кардиолог, у всех была возможность сделать флюорографию, электрокардиограмму, маммографию, определить уровень глюкозы и холестерина.

Диспансеризацию прошли 124 человека, в областные клиники на дообследование получили направления семь человек, в поликлинику районной больницы – 25.

Реализация проекта «Поезд здоровья» в Саратовской области осуществляется при поддержке регионального министерства здравоохранения в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Здравоохранение».