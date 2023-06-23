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НовостиОбщество23 июня 2023 7:53

В Саратове пожелали спилить еще 71 дерево в Горпарке

Елена Маркелова
Городской парк Саратова остается закрытым по сей день

Городской парк Саратова остается закрытым по сей день

Фото: Елена Маркелова

Сегодня, 23 июня, в Саратове состоится заседание городской «зеленой комиссии». На ней обсудят будущее более ста деревьев, растущих в областном центре.

Повторный запрос на уничтожение 71 дерева в администрацию направил арендатор Городского парка - компания «Квартал». Еще у 117 стволов здесь планируют произвести опиловку.

Из общего числа заявок, которое достигло 27, поступило от школы №91, МБУ СпецАТХ, детского сада №72, школы №78, лицея математики и информатики.