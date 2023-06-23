Клещи покусали 533 жителя Саратовской области с начала года

В Саратовской области с начала 2023 года от укусов клещей пострадали уже 533 человека. Данную статистику распространил региональный Роспотребнадзор.

Санитарные врачи попросили население быть осторожным, поскольку это насекомые являются разносчиками серьезных заболеваний, в частности, боррелиоз. Его очаги в регионе обнаружены. Заболели боррелиозом четыре человека.

В Роспотребнадзоре порекомендовали саратовцам ходить в лес в закрытой светлой одежде, пользоваться специальными спреями. Кроме этого необходимо осматривать тело каждые 2-3 часа.