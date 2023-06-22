фото: Министерство промышленности и энергетики Саратовской области.

В Саратове планируют организовать производство промышленных резервуаров. Об этом сообщает Министерство промышленности и энергетики Саратовской области.

а новой площадке хотят выпускать резервуары для нефтехимической, топливной, добывающей, целлюлозно-бумажной и пищевой отраслей. Инвестиционный проект намерено реализовать ООО «Резервуарный завод «Ритм».

Реализовать проект планируют в 2024 году, создание завода потенциально обеспечит до 300 новых рабочих мест.

Соглашение между Правительством области и компанией подписано на полях ПМЭФ-2023.