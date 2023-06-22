Бензин опять подорожал в Саратовской области

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоимость литра бензина в Саратовской оказалась выше чем средняя по ПФО. Такие показатели привел комитет статистики РФ.

В Росстате сообщили цены: АИ-92 - 47,92 рублей/литр, АИ-95 - 52 рубля, а АИ-98 - 62 рубля.

Всего цены выросли в 72 регионах России. Речь идет о периоде с 14 по 19 июня. Более топливо подорожало в Тыве (+2,6 процента).

Вместе с тем Росстат отметил, что дизтопливо в саратовском регионе продается по цене, которая ниже средней по округу. Она составляет 57 рублей за литр.