11 мини-скверов Саратова приведут в порядок в 2023 году

Фото: Телеграм-канал Лада Мокроусова

В этом году в Саратове благоустроят 11 мини-скверов. Об этом мэр Лада Мокроусова сообщила в ходе отчета о работе администрации за 6 месяцев 2023 года.

Чиновница сделала акцент на реализацию амбициозных проектов. Она рассказала о ремонте дорог, дворов, строительстве скоростного трамвая.

Лада Михайловна отметила, что до конца года будет завершено благоустройство сквера проспекта 50 лет Октября в Ленинском районе, Детского парка, сквера у пруда Семхоз. Всего за 2023 год будет приведено в порядок 11 мини-скверов Саратова.