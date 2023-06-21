В Африке прошли переговоры о поставках оборудования из Саратова

На международной выставке

На крупнейшей выставке пищевой индустрии «Food and Beverage West Africa 2023», которая проходила в Нигерии коллективная экспозиция российских компаний «Made in Russia» была организована Российским экспортным центром. Саратовский завод «АВРОРА» демонстрировал модульную линию розлива AURORA NXT, которая вызвала большой интерес. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает Министерство промышленности и энергетики области.

Как сообщили в компании, с работой оборудования познакомились более 3000 производителей продуктов питания и напитков из 42 стран. Саратовские специалисты провели более 200 B2B-встреч с потенциальными партнерами из Нигерии, Алжира, Индии и других государств. 80% встреч завершились успешными переговорами с перспективами дальнейшего сотрудничества.

- Машина отличается оригинальной модульной архитектурой и высокоинтеллектуальной системой управления. Линия состоит из автономных блоков, каждый из которых отвечает за отдельную операцию упаковочного цикла – розлив, укупорку, этикетирование и другие. Модули могут использоваться как самостоятельное оборудование или объединяться в линию по принципу конструктора. Контролировать работу оборудования можно через приложение на мобильном устройстве пользователя, - отметили представители компании.

Разработка саратовского производителя запатентована и не имеет аналогов в мире.

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