Казакам Саратова направят 3 миллиона субсидий на охрану улиц региона

Соответствующее решение приняли депутаты областной Думы

Саратовские общественные организации казаков получат поддержку из регионального бюджета. Соответствующее решение приняли депутаты областной Думы.

Уточняется, что право на субсидии предоставляется только официально зарегистрированным организациям, внесенным в государственный реестр.

На поддержку деятельности казаков заложено три миллиона региональных рублей. Средства будут направлены на работу по поддержке общественного порядка на улицах населенных пунктов Саратовской области.