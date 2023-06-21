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НовостиОбщество21 июня 2023 9:47

Казакам Саратова направят 3 миллиона субсидий на охрану улиц региона

Елена Маркелова
Соответствующее решение приняли депутаты областной Думы

Соответствующее решение приняли депутаты областной Думы

Саратовские общественные организации казаков получат поддержку из регионального бюджета. Соответствующее решение приняли депутаты областной Думы.

Уточняется, что право на субсидии предоставляется только официально зарегистрированным организациям, внесенным в государственный реестр.

На поддержку деятельности казаков заложено три миллиона региональных рублей. Средства будут направлены на работу по поддержке общественного порядка на улицах населенных пунктов Саратовской области.