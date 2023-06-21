В Саратовской области на мальчика обрушилась стена

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Ровном началась проверка по факту травмирования ребенка. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает прокуратура Саратовской области.

Инцидент случился вчера вечером в заброшенном здании на улице Красноармейской, 163 , где играли двое детей. Внезапно обрушилась часть стены. В результате падения кирпичей множественные ушибы получил 11-летний мальчик. Врачи осмотрели ребенка, госпитализация не понадобилась.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.