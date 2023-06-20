Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2023 15:34

«Современник» спустя 59 лет приехал в Саратов на «Большие гастроли»

Легендарный театр покажет три спектакля из своего репертуара
Елена Маркелова
Юрий Кравец

Юрий Кравец

На сцене Саратовского академического театра драмы начинаются гастроли Московского театра "Современник". Директор легендарного "сердца Чистых прудов" Юрий Кравец назвал приезд труппы в наш город историческим событием.

59 лет назад детище великого Олега Ефремова дало в Саратове большие гастроли. Параллельно артисты "Современника" снимались в фильме "Строится мост", и он как раз и возводился - бренд региона автомост "Саратов-Энгельс".

Тогда за время пребывания "современников" в нашем городе спектакли коллектива посмотрели 35 тысяч человек. На этот раз москвичи привезли три названия. По словам Юрия Анатольевича, верстая программу, было важно включить в неё спектакль Галины Волчек (выбор пал на "Пигмалион"), комедию ("203-205") и премьеру ("Интуиция").

Приезд московского "Современника" стал возможен благодаря федеральной программе "Большие гастроли", за что Юрий Кравец поблагодарил федеральное министерство культуры и Росконцерт.