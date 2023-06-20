«Современник» спустя 59 лет приехал в Саратов на «Большие гастроли»

Юрий Кравец

На сцене Саратовского академического театра драмы начинаются гастроли Московского театра "Современник". Директор легендарного "сердца Чистых прудов" Юрий Кравец назвал приезд труппы в наш город историческим событием.

59 лет назад детище великого Олега Ефремова дало в Саратове большие гастроли. Параллельно артисты "Современника" снимались в фильме "Строится мост", и он как раз и возводился - бренд региона автомост "Саратов-Энгельс".

Тогда за время пребывания "современников" в нашем городе спектакли коллектива посмотрели 35 тысяч человек. На этот раз москвичи привезли три названия. По словам Юрия Анатольевича, верстая программу, было важно включить в неё спектакль Галины Волчек (выбор пал на "Пигмалион"), комедию ("203-205") и премьеру ("Интуиция").

Приезд московского "Современника" стал возможен благодаря федеральной программе "Большие гастроли", за что Юрий Кравец поблагодарил федеральное министерство культуры и Росконцерт.