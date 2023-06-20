Фото: Архив КП

В Саратове в связи с ремонтными работами перекрыли две улицы. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба администрации города.

Движение автомобилей ограничено на станции Саратов -2 (на углу с улицей Астраханская), а также на улице Чернышевского, 132.

Ограничения связаны с ремонтными работами ПАО «Т Плюс». Дата и время окончания работ пока неизвестны.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.