Артем Мурзаков назначен прокурором Заводского района Саратова

Фото: Прокуратура Саратовской области

Младший советник юстиции Артём Мурзаков назначен прокурором Заводского района Саратова. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации.

Артему Мурзакову 34 года. Он имеет высшее юридическое образование.

В органах региональной прокуратуры Саратовской области служит с января 2014 года. Был помощником прокурора Ленинского района Саратова, помощником прокурора Саратовского района, заместителем прокурора Саратовского района. С ноября 2020 года замещал должность прокурора Екатериновского района Саратовской области.

За служебную деятельность поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области.