Володин призвал ускорить темпы строительства нового корпуса 77-ой школы в Саратове

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин осмотрел ход строительно-монтажных работ здания бывшего монтажного техникума, которое отдали под новый корпус школы №77 Саратова. Политик отметил невысокую готовность объекта, о чем сообщил подписчикам телеграм-канала.

Володин отметил очевидность того, что 1 августа школа сдана не будет, а будет "сдаваться впритык к 1 сентября". Вячеслав Викторович призвал местных властей и подрядчика увеличить количество рабочих со 110 до 250, чтобы сдать школу к новому учебному году.

Здание станет корпусом школы №77, которая сейчас переполнена. "Проблема рукотворная", - подчеркнул Володин. Поскольку, по его словам, при строительстве ЖК Царицынский не была учтена необходимая инфраструктура, и мест в близлежащих школах не хватает.

«Возьмите на особый контроль. Здесь работы еще много. Вам надо благоустройство заканчивать до 1 августа, еще оборудование настроить», – обратился наш земляк к мэру Ладе Мокроусовой.