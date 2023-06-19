Саратовца отправили на принудительные работы за нападение на полицейских

В Саратове 29-летнего местного жителя осудили за нападение на полицейских. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает Прокуратура Саратовской области.

Конфликт произошел 12 декабря 2022 года на улице Чернышевского. Сотрудники МВД остановили пьяного мужчину для составления административного протокола за нарушение общественного порядка. Саратовец был против и пнул в ногу одного из полицейских, матерился его и угрожал насилием. Спустя месяц, 14 февраля, этот же мужчина находился в участковом пункте полиции за неисполнение правил административного надзора. Там буйный горожанин ударил головой в лицо одного из силовиков.

В итоге на нарушителя завели уголовное дело. Суд приговорил его к году и восьми месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.