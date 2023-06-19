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НовостиОбщество19 июня 2023 8:34

В Саратове отменили праздник выпускников «Роза ветров»

В регионе будут проводить выпускные в рамках образовательных организаций
Светлана Курышева
фото: Мининформ

фото: Мининформ

Праздник выпускников «Роза ветров» в этом году в Саратове не состоится. Об этом региональное министерство образования.

Как сообщили чиновники, решение принято на основании рекомендаций Минпросвещения России, об организации выпускных в рамках образовательных организаций. Министерство советует проводить мероприятия в пятницу, 23 июня, и в субботу, 24 июня. Однако школы в праве изменять дату выпускных.

Напомним, в прошлом году «Роза ветров» прошла на Театральной площади в ночь с 25 на 26 июня. Мероприятие посетили более десяти тысяч участников, семь тысяч из которых составили выпускники, приехавшие со всего региона. В этом году аттестаты должны получить почти девять тысяч саратовских одиннадцатиклассников.