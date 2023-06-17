На электричке из Саратова и Ртищево ввели дополнительную остановку

Фото: АО «Саратовская ППК»

На маршруте электрички Саратов-Ртищево ввели дополнительную остановку. Об этом сообщила пресс-служба АО «Саратовская ППК».

Нововведение начнет действовать с 19 июн. Пригородному поезду № 6161 Саратов – Ртищево предстоит делать остановку на остановочном пункте 816 км (Татищево). Длительность стоянки составит одну минуту.

Время отправления со станции Саратов-1 в 8:44, остановочный пункт Площадь Ленина 08:50-08:52, станция Трофимовский-1 08:57, станция Жасминная 09:05-09:07, станция Курдюм 09:17, остановочный пункт 816 км 09:28, станция Татищево 09:32, станция Кологривовка 09:53, станция Аткарск 10:13, остановочный пункт Капеллы 10:24, остановочный пункт Енгалычевский, станция Лопуховка 10:39, остановочный пункт Афросимовский 10:47, остановочный пункт Еткары 10:54, станция Екатериновка 11:02, остановочный пункт 700 км 11:12, станция Салтыковка 11:22, станция Благодатка 11:36, остановочный пункт 670 км 11:44, станция Ртищево-2 11:49, время прибытия на станции Ртищево-1 11:58.