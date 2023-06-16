Фото: Архив КП

В Саратовской области растут цены на бензин и солярку. Данные мониторинга цен на бензин опубликовал Росстат.

По данным в период с 6 по 13 июня, за неделю топливо подорожало в 75 субъектах РФ. В Саратове цена за литр бензина в среднем составляет 49,49 рублей, что ниже средней цены по ПФО на 82 копейки.

Средняя цена на саратовских заправках АИ-92 - 47,62 рубля, что выше на 47 копеек, чем средняя цена по округу.

Литр АИ-95 в среднем стоит 51,71 рублей - это на 60 копеек дороже, чем в среднем по ПФО. Бензин марки АИ-98 в среднем стоит 61,78 рублей, что выше цены по ПФО на 33 копейки.

Что касается солярки – для жителей Саратова цена на нее составляет 56,75 рублей, для сравнения – по ПФО цена на такое топливо 57,02 рублей.

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