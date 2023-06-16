Новая школа в саратовском Ласточкино откроется 1 сентября этого года

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Новая школа в Ласточкино откроется 1 сентября. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Политик посетил саратовский микрорайон, где идет строительство школы на 550 мест с бассейном. Руководитель подрядной организации заявил: до 1 августа объект будет сдан. Параллельно строители благоустроят территорию.

Кроме этого Вячеслав Володин рассказал о решении еще одного ключевого вопроса: оживленная автомобильная дорога вокруг учебного заведения перенесена. Теперь дети смогут безопасно добираться из дома на учебу.