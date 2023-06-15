На четырех саратовских объектах культурного наследия нашли уникальные элементы

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области
На четырех саратовских объектах культурного наследия в Марксе, Вольске и Энгельсе нашли уникальные элементы. Об этом сообщила пресс-служба регионального профильного комитета.
Речь идет о четырех зданиях, получивших предмет охраны:
- «Училище центральное Екатеринштадское» (Маркс, улица К. Маркса, 119)
- «Особняк» (Вольск, улица Октябрьская, 102)
- «Здание, где жил герой Советского Союза Трубаченко В.П.» (Вольск, поселок завода «Большевик», улица Цементников, 83)
- «Особняк» (Энгельс, улица Красноармейская, 12).
В ведомстве напомнили, что сохранившиеся исторические элементы зданий собственники обязаны сохранить и, если есть необходимость, реставрировать.