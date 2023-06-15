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Жительница Саратова поверила мошенникам и перевела им 14,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратилась женщина, заявив о том, что ей звонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший рассказал, что ее якобы подозревают в финансировании противоправной деятельности и предложил перерегистрировать счета и перевести деньги на «безопасный» счет.

Несмотря на то, что женщина заявила, что знала о подобной мошеннической схеме, она поверила незнакомцу и перевела на указанные им счета 14,5 млн рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.