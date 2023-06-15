Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 9:09

Жительница Саратова поверила мошенникам и перевела им 14,5 миллиона рублей

Женщина знала о подобной схеме, но доверилась мошеннику
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

Жительница Саратова поверила мошенникам и перевела им 14,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратилась женщина, заявив о том, что ей звонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший рассказал, что ее якобы подозревают в финансировании противоправной деятельности и предложил перерегистрировать счета и перевести деньги на «безопасный» счет.

Несмотря на то, что женщина заявила, что знала о подобной мошеннической схеме, она поверила незнакомцу и перевела на указанные им счета 14,5 млн рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.