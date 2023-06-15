Саратов присоединится ко Всероссийской минуте молчания

Фото: Телеграм-канал МинИнформ64 Z

Саратовская область присоединится ко Всероссийской минуте молчания 22 июня. Она пройдет в День памяти и скорби по всей стране, в память о Героях Великой Отечественной войны.

Минута молчания начнется одновременно во всех регионах в 12:15 по московскому времени. Именно в это время 22 июня 1941 года прозвучало обращение к советским гражданам о нападении фашистской Германии на Советский Союз.

В эту минуту будет прервано вещание в эфире телевидения и радио, остановлена работа предприятий, магазинов, общественного транспорта. К участию в акции могут присоединиться все неравнодушные саратовцы.