фото: КП-Саратов. 14.06.23

В Саратовской области дети-сироты, участвующие в СВО получат квартиры вне очереди. Об этом стало известно сегодня, 14 июня, в ходе заседания комитета по ЖКХ по Саратовской областной Думы под председательством Александра Бурмака.

Прокуратура Саратовской области в лице помощника прокурора Ивана Гусева предложила законопроект, согласно которому лица из категории детей-сирот, которые участвуют в специальной военной операции получают преимущество в очереди на получение квартиры. Ранее подобный законопроект был принят на федеральном уровне, в мае 2023 года.

Теперь при составления списка очереди на квартиру чиновники будут должны учитывать не только дату постановки на учет, но и факт участия сирот в СВО. Аналогичная норма коснется и именных свидетельств. Нововведение будет распространяться на граждан достигших 21-летнего возраста.