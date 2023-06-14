фото: КП-Саратов. 14.06.23

В Саратове планируют трудоустроить 11 тысяч подростков. Об этом стало известно сегодня, 14 июня, в ходе заседания комитета по спорту, туризму и молодежной политике Саратовской областной Думы. В виду отсутствия председателя комитета Дмитрия Пьяных его роль выполняла Мария Усова (фракция «ЕР»).

По словам замминистра труда региона Натальи Михайловой, за 2023 год в Саратовской области трудоустроили 1,8 тыс. подростков, а всего в этому году в планах трудоустроить 11 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Приоритетное право на трудоустройство получили подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в их число входят дети из многодетных-семей, дети-сироты, дети, находящиеся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Кроме того, активно внедряется практика помощи молодежи в возрасте 18-25 лет, получившим документ о среднем профессиональном или высшем образовании не позднее, чем год назад. Для выпускников организовывается на предприятиях временная занятость с материальной поддержкой, с перспективой перехода на постоянную работу в той или иной организации. На данный момент программа охватила лишь семь человек, но в перспективе — еще 110.

Кроме того, упомянула замминистра и об общественных работах общественных работах. На текущий момент участие приняли 200 человек в возрасте 14-35 лет.