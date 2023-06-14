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НовостиОбщество14 июня 2023 10:29

В Саратовской области пост главы региона временно занял вице-губернатор Игорь Пивоваров

В связи с командировкой Бусаргина исполнение обязанностей губернатора возложено на Игоря Пивоварова
Нарина Балаян

В Саратовской области пост главы региона временно занял вице-губернатор Игорь Пивоваров. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает заместитель аппарата главы региона Диана Бурлаченко.

По ее словам, это связано с командировкой Романа Бусаргина в Москву.

Как долго будет длиться рабочая поездка губернатора – неизвестно.

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