В Саратовской области пост главы региона временно занял вице-губернатор Игорь Пивоваров. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает заместитель аппарата главы региона Диана Бурлаченко.
По ее словам, это связано с командировкой Романа Бусаргина в Москву.
Как долго будет длиться рабочая поездка губернатора – неизвестно.
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