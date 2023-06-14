Фото: УГИБДД по Саратовской области
В Красноармейском районе в ночной аварии пострадала 35-летняя женщина. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, ДТП произошло на трассе в 2.30. Недалеко от поселка Каменка столкнулись два автомобиля – Citroen С4 и «девяносто девятая».
Отечественной легковушкой управляла 35-летняя женщина, ей потребовалась госпитализация.
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