Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Красноармейском районе в ночной аварии пострадала 35-летняя женщина. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло на трассе в 2.30. Недалеко от поселка Каменка столкнулись два автомобиля – Citroen С4 и «девяносто девятая».

Отечественной легковушкой управляла 35-летняя женщина, ей потребовалась госпитализация.

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