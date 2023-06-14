Фото: сайт МОУ «СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихонова»

Саратовскую школу №2 имени Тихонова передали на региональный уровень. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Роман Бусаргин.

Речь идет о ГАОУ СО "Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени В.П. Тихонова". Теперь эта школа включена в перечень государственных учреждений. Таким образом, функции и полномочия учредителя осуществляет региональное министерство образования области.

Школа стала 87-й по счету в подчинении областному министерству образования

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