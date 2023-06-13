фото: тг-канал "Скоростной трамвай"

В Саратове проинспектировали работу нового автобусного маршрута. Об этом стало известно из официального информационного телеграм-канала по строительству скоростного трамвая.

Сегодня, 13 июня комитетом дорожного хозяйства во главе с и.о. председателя комитета Игоря Поздникина и МКУ «Транспортное управление» была проведена внеочередная проверка автобусного маршрута №19 на предмет соблюдения интервала движения, расписания и наполняемости автобусов пассажирами.

По итогам проверки зафиксировано:

- В пиковое время (7:00 – 8:20) интервал движения зафиксирован в среднем 10 минут.

- Расписание перевозчиков соблюдается (выход первого автобуса в 5:30, выпуск между автобусами – 9 мин.)

- Наполняемость автобусов – от 70 до 100 процентов.