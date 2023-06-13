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НовостиОбщество13 июня 2023 16:01

Бусаргин пригрозил «Т Плюс» прокуратурой за длительные сроки ремонта теплотрасс

Елена Маркелова
Фото: Телеграм Пул Z 64

Фото: Телеграм Пул Z 64

Обращениям граждан было уделено большое внимание в ходе постоянно-действующего совещания при губернаторе Саратовской области Роман Бусаргине. В частности, главу региона возмутило массовое и длительное отключение горячей воды.

Чиновник отметил, что на данный момент сроки отключения ресурса нарушены в 140 домах Саратова. Также он раскритиковал медленный ремонт перекрытых участков.

Бусаргин поручил Госжилинспекции заранее выдавать ресурсной организации предостережения - за две недели до окончания нормативного срока работ. В случае нарушения сроков он пригрозил сразу же обращаться в прокуратуру.

Министру строительства и ЖКХ Сергею Соколову дано задание объехать все объекты, на которых «Т Плюс» сейчас ведёт ремонт, и взять на контроль соблюдение графика реконструкции.