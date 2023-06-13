Железнодорожный переезд в Ленинском районе закроют на четыре дня

Фото: ПривЖД

В Ленинском районе в течение нескольких дней будут перекрывать железнодорожный переезд. Это продиктовано необходимостью в ремонте путей, сообщает ПривЖД.

Движение будет запрещено через переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский. Здесь железная дорога пересекается с Сокурским трактом.

14 июня участок перекроют с 14.40 до 16.40, 15 июня с 13.40 до 16.40, 16 июня с 13.20 до 16.00. В следующие понедельник, 19 июня, переезд будет перекрыт с 18.20 до 21.20.

В качестве альтернативы водителям авто предложили объезд по проспекту Строителей, улице Шехурдина и Московскому шоссе.